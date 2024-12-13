Artaş Holding’in sponsorluğunda hazırlanan belgeselin ilk görüntülerini Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhan Çetinsaya paylaştı.

Belgesel, Erciyes’in Kayseri halkının gündelik yaşamındaki yeri, Erciyes’e bir ev gibi bakan dağcıların yaşamları konu alınıyor.

100 yıl önce, 1924 yılında, Erciyes’e ilk tırmanan Cemil Cihat Toydemir ve beraberindekiler ile tırmanan ilk kadın İlmiye Bergman da filmde anılan isimler arasında yer alıyor.

2025 yılında tamamlanması planlanan belgeselin uluslararası festivallerde seyirciyle buluşması planlanıyor.

Dağ temalı festivallerin yanı sıra spor temalı film festivallerini de hedefleyen Erciyes'in festival yolculuğunu tamamlamasının ardından dijital platformlarda izlenebilmesi planlanıyor.

Belgeselde Gökçe Kaan Demirkıran'a projenin tasarımında Selçuk Çelebioğlu danışmanlık yapıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.