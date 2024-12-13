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 Gökçe Kaan Demirkıran’dan "Erciyes"e saygı duruşu belgesel

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Gökçe Kaan Demirkıran’ın üstlendiği, Erciyes Dağı’nın Kayseri ve Anadolu coğrafyası için taşıdığı anlama ve insanın doğayla olan ilişkisine odaklanan Erciyes belgeselinden ilk görüntüler yayınlandı.

 Gökçe Kaan Demirkıran’dan "Erciyes"e saygı duruşu belgesel

Artaş Holding’in sponsorluğunda hazırlanan belgeselin ilk görüntülerini Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Serhan Çetinsaya paylaştı.

 Gökçe Kaan Demirkıran’dan "Erciyes"e saygı duruşu belgesel

Belgesel, Erciyes’in Kayseri halkının gündelik yaşamındaki yeri, Erciyes’e bir ev gibi bakan dağcıların yaşamları konu alınıyor.

100 yıl önce, 1924 yılında, Erciyes’e ilk tırmanan Cemil Cihat Toydemir ve beraberindekiler ile tırmanan ilk kadın İlmiye Bergman da filmde anılan isimler arasında yer alıyor.

 Gökçe Kaan Demirkıran’dan "Erciyes"e saygı duruşu belgesel

2025 yılında tamamlanması planlanan belgeselin uluslararası festivallerde seyirciyle buluşması planlanıyor. 

Dağ temalı festivallerin yanı sıra spor temalı film festivallerini de hedefleyen Erciyes'in festival yolculuğunu tamamlamasının ardından dijital platformlarda izlenebilmesi planlanıyor.

Belgeselde Gökçe Kaan Demirkıran'a  projenin tasarımında Selçuk Çelebioğlu danışmanlık yapıyor.

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