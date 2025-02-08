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Gökçe Bahadır yapımcı oldu

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır yapımcı oldu. İşte detaylar...

Gökçe Bahadır yapımcı oldu

Gökçe Bahadır’ın ilk kez yapımcı olarak yer alacağı 'Ehlikeyf’ adlı okuma tiyatrosu 18 Şubat’da Zorlu-Touche'de sahnelenecek.

 Gökçe Bahadır yapımcı oldu

Yönetmenliğini ve senaristliğini Seda Özelsoy'un üstlendiği oyunun kadrosunda,

 

Gökçe Bahadır yapımcı oldu
Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan yer alıyor.

 

Gökçe Bahadır yapımcı oldu
Mert Aydın ise oyunda anlatıcı olarak

 Gökçe Bahadır yapımcı oldu

izleyicinin karşında olacak.

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