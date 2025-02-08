 Gökçe Bahadır yapımcı oldu

Gökçe Bahadır’ın ilk kez yapımcı olarak yer alacağı 'Ehlikeyf’ adlı okuma tiyatrosu 18 Şubat’da Zorlu-Touche'de sahnelenecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Seda Özelsoy'un üstlendiği oyunun kadrosunda,



Gülçin Kültür Şahin ve Eren Balkan yer alıyor.



Mert Aydın ise oyunda anlatıcı olarak

izleyicinin karşında olacak.

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