 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü...

Müzisyen Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy (74), sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ersoy, sosyal medya paylaşımına, "Canımız annemiz, mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik" mesajını yazdı.

İkindi namazına müteakip Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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