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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü... İşte haberin detayları...

Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü...

Müzisyen Emir Ersoy'un annesi Tülin Ersoy (74), sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü...

Ersoy, sosyal medya paylaşımına, "Canımız annemiz, mavişimiz Tülin Ersoy'u kaybettik" mesajını yazdı.

 Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy'un acı günü...

İkindi namazına müteakip Erenköy Galippaşa Camii'nden kaldırılacak Tülin Ersoy'un cenazesi, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

 

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