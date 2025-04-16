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Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı! İşte detaylar...

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!

Perran Kutman, Kafa TV'de katıldığı programda Hayat Bilgisi dizisinde birlikte kamera karşısına geçtiği Gökçe Bahadır'a övgüler yağdırmıştı.

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Dizide Törpü Yeliz karakterine hayat veren Bahadır için Kutman, "İşine bu kadar sadık olan Gökçe Bahadır vardı. Gökçe, kapının önünde beni beklerdi. Başka sahne çekiyorum, çekip geleceğim, kıyafetimi değiştireceğim vs. Kapının önünde bekliyordu. Perran Anne derler onlar bana genelde, 'Perran Anne bir kere daha geçebilir miyiz?' 'Tabii geçeriz.' Geçtik. 'Ne diyorsunuz?', 'Çok iyi ama tırmanma yavaş olmalı Gökçe.' Biraz sonra gidiyorum sahnemi çekiyorum, tekrar geldiğimde yine 'Bir kere daha geçebilir miyiz?' diye soruyordu. İnanılmaz bu işi seven ve hırslı bir çocuktu. Gökçe işte böyle yerlere gelebildi" açıklamasını yaptı.

Gökçe Bahadır'ı ağlatan röportaj! O sözler sonrası gözyaşlarını tutamadı!
Bahadır ise, "Röportajları izlerken gözyaşlarımı tutamadı. Bir kez daha ne kadar şanslı olduğumu hatırladım" karşılığını verdi.

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