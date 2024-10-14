  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı. İşte detaylar...

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı.

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı
Oyuncu, müzisyen eşine aşkını haykırdı.

Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı
Bahadır, "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim" dedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
  Magazin

Zeynep Bastık ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi
  Hayatın İçinden

Columbia Şişme Mont ve Outdoor Ayakkabı İncelemesi

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
  Magazin

Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti
  Magazin

2006’da Sting'e dans etmişti! Nuran Sultan ile Sting arasında ne yaşandı? Yıllar sonra itiraf etti

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!
  Gündem

Annesini kaybeden Akın Akınözü'nden duygusal mesaj!

Sinan Akçıl'dan 750 TL'lik vergiye destek
  Gündem

Sinan Akçıl'dan 750 TL'lik vergiye destek