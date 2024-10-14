Gökçe Bahadır eşi Emir Ersoy'un doğum gününü romantik sözlerle kutladı.



Oyuncu, müzisyen eşine aşkını haykırdı.



Bahadır, "Artık ne istediğimi biliyorum dediğim anda mı karşıma çıktın yoksa sen geldin diye mi öyle hissediyorum? Sebebi her neyse seni karşıma çıkaran her şeye teşekkür ederim İyi ki doğdun sevgilim" dedi.

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