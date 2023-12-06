Gökçe Bahadır’dan yılbaşı sürprizi

Müziği ve showları ile çok renkli konserlere imza atan Emir Ersoy ve ekibine o gece sürpriz şarkılarla eşi Gökçe Bahadır eşlik edecek. Erken yılbaşı kutlamasında gecede Ersoy&Bahadır çiftinin misafiri ise oyuncu Erkan Kolçak Köstendil olacak.



Daha önce de Emir Ersoy'un "Rockuba" ve "1977 / Sezenli Şarkılar" albümlerinde şarkılar söyleyen oyuncular, bu kez aynı sahnede İstanbullulara eğlenceli bir gece yaşatacak.

Sanatçılar Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy, İstanbul'un ardından geçtiğimiz sezon verdikleri ilk konserleri sonrası yoğun istek üzerine 19 Aralık’ta CSO Ada Ankara’ya tekrar konuk oluyor. 70’lerden günümüze hafızalarda yer etmiş şarkılara yaptıkları yeni akustik düzenlemelerden oluşan bir repertuar hazırlayan Bahadır ve Ersoy çifti, seyircilere müzikal sürprizlerle dolu bir gece yaşatacak.

19 Aralık’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek konserde solist performansı ile Gökçe Bahadır ve piyanosu ile sahnede yerini alacak olan Emir Ersoy’a, çelloda Selin Nardemir, perküsyon/vokallerde Aleiksi Riveracontreras, davulda Burak Durman ve kontrbasta Caner Üstündağ eşlik edecek.



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