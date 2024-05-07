 Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!

Ömer dizisinin final bölümünün çekimlerini yeni tamamlayan Gökçe Bahadır Cannes yolcusu.

Kırmızı halıda marka yüzü olduğu Roberto Bravo mücevherleriyle,

Züleyha Kuru’nun tasarladığı özel bir elbise giyecek olan Gökçe Bahadır’ın tarzı şimdiden merak ediliyor!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.