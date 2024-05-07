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Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!

Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu! İşte detaylar...

Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!

Ömer dizisinin final bölümünün çekimlerini yeni tamamlayan Gökçe Bahadır Cannes yolcusu.

 Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!

Kırmızı halıda marka yüzü olduğu Roberto Bravo mücevherleriyle,

 Gökçe Bahadır Cannes Film Festivali’nde onur konuğu!

Züleyha Kuru’nun tasarladığı özel bir elbise giyecek olan Gökçe Bahadır’ın tarzı şimdiden merak ediliyor!

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