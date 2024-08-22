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Gökçe Bahadır beyazlar içinde!

Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. İşte detaylar...

Gökçe Bahadır beyazlar içinde!

Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 Gökçe Bahadır beyazlar içinde!

Öğle saatlerinde geldiği Zorlu AVM’de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan başarılı oyuncu, beyazlar içindeki şıklığıyla dikkat çekti. Güler yüzü ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken güzel oyuncu, yanına gelen sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Muhabirlerinde fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren Gökçe Bahadır, "Tatilden yeni döndüm şimdi ise alışveriş vakti" açıklamasında bulundu. Gökçe Bahadır’ın, güzelliği ve beyazlar içerisindeki şık AVM tarzı ise sevenleri tarafından beğeni topladı.

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