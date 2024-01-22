Göğüs duvarı şekil bozuklukları özgüven kaybına yol açmasın

Kunduracı göğüs ve güvercin göğüs adı verilen göğüs duvarı şekil bozuklukları estetik açıdan kişiyi rahatsız ederek özgüven kaybına da sebep olmasının yanında bazı önemli sağlık sorunlarına da sebep olabiliyor. Tam olarak nedeni bilinmeyen bu deformiteler genetik yatkınlığa bağlı görülebiliyor. Göğüs duvarı şekil bozukluklarının tedavisinde ise minival invaziv cerrahi (küçük kesi) öne çıkıyor ve iyileşme sürecinde kişiye önemli avantajlar sağlıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Akkuş, “Göğüs Duvarı Cerrahisinde Güncel Yenilikler’’ sempozyumunda son gelişmeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Kunduracı göğüs ve güvercin göğüs tamamen düzeltilebiliyor

Doğuştan gelen ve özellikle ergenlik döneminde belirginleşerek ortaya çıkan kunduracı göğüs ve güvercin göğüs bozuklukları erken yaşta fark edildiğinde ameliyatsız olarak çözümlenebilmektedir. Kunduracı göğüste oluşan çukurlaşma vakum tedavileri ile düzeltilebilirken, güvercin göğüste oluşan dışarı doğru çıkma bozukluğu ortez denilen korselerle normal pozisyona gelebilmektedir. Fakat bu deformiteler ergenlik dönemi sonrasında fark edilir veya tedavisi için başvurulur ise cerrahi tedaviden başka bir yöntem etkili olamamaktadır.

Deformitelerin tedavisinde minimal invaziv cerrahi oldukça yaygınlaşıyor

Memorial Bahçelievler Hastanesinde gerçekleştirilen, başkanlığını Göğüs Cerrahisi Bölümü’nden Doç. Dr. Murat Akkuş’un yaptığı “Göğüs Duvarı Cerrahisinde Güncel Yenilikler” sempozyumu ülkenin önde gelen göğüs cerrahlarını buluşturdu. Organizasyona katılan doktorlar aynı zamanda canlı yapılan kapalı (minimal invaziv) kunduracı göğüs ameliyatını izleyerek yeni yöntemlerin teknik detaylarını öğrenme fırsatını buldu. Canlı cerrahiyi gerçekleştiren Doç. Dr. Murat Akkuş, son yıllarda minimal invaziv cerrahi yöntemlerin avantajları ile oldukça ön plana çıktığını belirterek önemli açıklamalar yaptı.

Minimal invaziv göğüs cerrahisi dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece ilgi görmeye başladı. Hem hekime hem de hastaya konfor sağlayan bu yöntem sayesinde; oldukça küçük kesiler ile estetik bir görünüm sunulması, daha az ağrı ve daha hızlı iyileşme imkanı sağlanması gibi ayrıcalıklar ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda başarı oranı oldukça yüksek olan bu minimal invaziv cerrahiyi de birçok hekim öğrenmek ve uygulamak istemektedir.

İmplantlar sayesinde daha estetik bir göğüs görüntüsüne kavuşmak mümkün

Geçmişte göğsün ön kısmından yapılan açık cerrahiler ile hem uzun kesiler açılmakta hem de cerrahi sonrası ağrı ve geç iyileşme durumu nedeniyle günlük yaşama dönüş süresi uzamaktaydı.

Minimal invaziv cerrahi sayesinde göğsün yan tarafından iki adet küçük kesi ile bu ameliyatların yapılıyor olması hastaya daha az ağrı, daha az kanama riski ve hızlı iyileşme imkanı sunmaktadır.

Kişilerde estetik kaygı oluşturmasının yanı sıra kalbe bası yaparak sağlık sorunlarına yol açan kunduracı göğüs, Nuss operasyonu denilen kapalı minimal invaziv yöntem ile düzeltilebilmektedir. Yine ciddi estetik sorun yaratan güvercin göğüs, kişilerde duruş bozukluğu ile kamburluğa yol açmaktadır. Güvercin göğüs için ise minimal invaziv olarak uygulanan Abramson operasyonu daha küçük kesilerden yapılarak kişiyi normal bir göğüs görüntüsüne kavuşturmaktadır. Her iki yöntemde de göğse metal bar denilen implantlar konulmakta, implantlar göğüste şekil değişikliği yapmakta ve yeniden eski haline gelmesine engellemektedir. Bu operasyonlarda kullanılan güncel yöntemler hem hekimler için konforlu bir ameliyat imkanı sunarken hem de hastalar için daha hafif bir operasyon geçirip daha estetik bir göğüs görüntüsü elde etmeyi mümkün kılmaktadır.

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