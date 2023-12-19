Godiva’dan yeni yıl için birbirinden özel hediye seçenekleri

Dünyanın önde gelen premium çikolata markası GODIVA, sezonun ışıltısından ilham alarak sınırlı sayıda tasarladığı 2024 Yeni Yıl Koleksiyonunu GODIVA mağazalarında çikolata severlerle buluşturuyor. Yeni yıl ruhunu yansıtan eşsiz tasarımlarıyla özenle hazırlanan koleksiyon, GODIVA’nın ikonik çikolata çeşitlerinin yanı sıra sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için göz kamaştıran hediye kutuları ve hediye sepeti alternatifleri sunuyor. Yepyeni bir yıl ile yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanırken, sezonun ışıltısından ve doğanın güzelliğinden ilham alan koleksiyonda göz kamaştıran birbirinden enfes ürünler çikolata severlerle buluşuyor.

Yeni yıl ruhunu yansıtan çikolatalar

GODIVA, 2024 Yeni Yıl Koleksiyonu ile tüm çikolata severlere her nerede olurlarsa olsunlar harika lezzetler sunmaya ve premium çikolatayı herkes için erişilebilir hale getirmeye devam ediyor. Sezonun ruhunu, lezzetini ve heyecanını yansıtan ışıltılı hediye seçenekleri arasında trüf, pralin, kare, napoliten, madlen ya da karışık çikolata çeşitlerini içeren özel tasarımlı çikolata kutuları ile kişiselleştirilebilen hediye sepeti çeşitleri çikolata severlerin favorisi oluyor.

Kişiselleştirebilen hediye seçenekleri

GODIVA 2024 Yeni Yıl Koleksiyonunda, çikolataların kahve ile bir araya getirildiği, her kutunun yeni yıla özel ışıltılı dokunuşlarla tasarlandığı ve dönemin ruhunu yansıtan renklerle süslendiği şık hediye alternatifleri öne çıkıyor. Kar küresi, mum, termos, bardak gibi ürün çeşitleriyle kişiselleştirilebilen kutular ve sepetler birçok farklı hediye seçeneği oluşturma imkânı sunuyor.

İçinizi ısıtacak yepyeni lezzetler

GODIVA, eşsiz Belçika çikolatasıyla hazırlanan yepyeni sıcak çikolata lezzetleriyle yeni yıl mutluluğunu ikiye katlıyor. Çok sevilen tuzlu karamel lezzeti ile GODIVA’nın imza sıcak çikolatasının eşsiz uyumunu yakalayacağınız Tuzlu Karamelli Sıcak Çikolata ve gerçek Belçika çikolatasıyla vişnenin mükemmel birlikteliğini deneyimleyeceğiniz Vişneli Sıcak Çikolata, GODIVA CAFE’lerde çikolata severleri bekliyor.

GODIVA’nın Yeni Yıl Koleksiyonunda yer alan, sezonun ruhunu, lezzetini ve heyecanını taşıyan birbirinden ışıltılı hediye seçenekleri için godiva.com.tr adresini ve GODIVA mağazalarını ziyaret edebilirsiniz.

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