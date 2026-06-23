 Gizem Tuncer 26 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Şarkıcı, "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim ve tedavi gördüm. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Çok fazla yedim. Doymadan nutella üzerine başka şeyler yiyordum. Dolayısıyla şimdiki halimden memnunum. Diyet yapmıyorum şu an formumu korumaya çalışıyorum. Spor yapıyorum. Şimdi iyiyim. En son 26 kilo verdim. 42 beden ve 36 beden pantolonum var. Garip dolabım var yani. Geçen sene bikinilerimi giymedim. Korkunç bir şişmandım. İğne kullanmadım. Bir ay kullandım. Pankreas enzimlerimi bozdu ve bana iyi gelmedi. Şiddetli karın ağrım oldu. Kendi kendime kullanmadım doktor yazdı. Bende çalışmayınca iş başa düştü. Keşke iğneyle zayıflasaydım. Diyet yaptım. Çok fazla yumurta yedim. Bazen dört bazen beş, tok tutsun diye... Yumurtayla zayıfladım diyebilirim. İğneden daha faydalı... Sporu çok yapıyorum. Sabah 45 dakika kardiyo akşam hocayla çalışıyorum sonra tekrar kardiyo... Sonrasında esnetiyorum böyle devam etmiyorum. İğne tembel işi... Bir de iğneyle zayıflayanlar anlaşılıyo" dedi.

Tuncer, "Kıyafetlerinizi attınız mı?" sorusuna, "Atmadım dursunlar, hayat bu belli olmaz" yanıtını verdi.



BABAMA DÜŞKÜNÜM

Kolundaki dövmesiyle ilgili Tuncer, "Babamın imzası.... Vücudumda ise Arapça Mahmut yazıyor. Babama düşkünüm" diye konuştu.

Babasının sözlerinin sosyal medyada gündem olmasına şarkıcı, "Kendisi de bu durumu seviyor. Babamın yaşıt arkadaşı yok. Babamın en yakın arkadaşı benim arkadaşım. Onu gördüğümüzde öpmek ve sevmek istiyoruz. Babam olması gurur verici. Başka hiçbir sanatçıyı baba olarak istemezdim" dedi.

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