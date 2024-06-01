 Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!

Burak Sergen, tiyatrosunda koordinatör olarak çalışan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.

Çift, Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.



Oyuncu, düğünden sonra duygularını ifade etti.



Sergen, düğünden kareleri paylaştı.



Oyuncu, "Dün gece hayatımı birleştirdiğim sen Gizem! Seni herkesten koruyacağım tertemiz duygularımla sonsuza kadar seveceğim. Elimden ne gelirse yapacağım seni kem gözlerden kıskanç duygulardan uzak tutacağım. Bende saklı duygularla aşkımla saracağım. Çünkğ sen yapmadıklarım da yazmadıklarım da saklısın hoşgeldin hayatıma" dedi.

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