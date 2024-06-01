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Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!

Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj! İşte detaylar...

Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!

Burak Sergen, tiyatrosunda koordinatör olarak çalışan Gizem Şağban ile dünyaevine girdi.

 Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!

Çift, Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşen görkemli bir düğünle evlendi.

Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!
Oyuncu, düğünden sonra duygularını ifade etti.

Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!
Sergen, düğünden kareleri paylaştı.

Gizem Şağban ile evlenen Burak Sergen'den duygusal mesaj!
Oyuncu, "Dün gece hayatımı birleştirdiğim sen Gizem! Seni herkesten koruyacağım tertemiz duygularımla sonsuza kadar seveceğim. Elimden ne gelirse yapacağım seni kem gözlerden kıskanç duygulardan uzak tutacağım. Bende saklı duygularla aşkımla saracağım. Çünkğ sen yapmadıklarım da yazmadıklarım da saklısın hoşgeldin hayatıma" dedi.

 

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