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Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti! Kıbrıs'taki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş! İşte detaylar...

Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

Gizem Özdilli, modacısıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

Kıbrıs'ta yaşayan model, "Orası kalabalık değil. Buraya gelince trafiği yadırgadım. 10 yıldır Kıbrıs'a gitmek istiyordum. Girne merkezde yaşıyorum. İstanbul gibi değil, trafik ve insan yoğunluğu yok. Burada herkes savaş halinde... Burada yoruldum. Kontrollü yaşamaktan yoruldum. Kıbrıs'ta sunumlarım oluyor. İş olunca İstanbul'a geliyorum" dedi.

 Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

Modacısının gelinlik dikme istediğine Özdilli, "Ben aslında senede 60 gelinlik defilesine çıkıyorum. Tabii ki aşk evliliği olsa başımın üzerine yeri var. Mantıklı evlilik yapacak kafada biri değilim. Karşılıklı aşk olmadan olmaz" ifadelerini kullandı. Model, "Evlenmemeniz temel sebebi nedir?" sorusuna, "Dürüstçe itiraf ediyorum. Beni seveni ben sevmedim. Belki benim sevdiğimde beni sevmedi. Olmadı. İnşallah olacak" yanıtını verdi.

 Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

İZOLE BİR HAYAT YAŞIYORUM
Manken dostlarıyla görüştüğünü belirten Özdilli, "Küs olduğum yok. Kıbrıs'a gelince beni arıyorlar. Hepsi canım arkadaşım. Allah hepsinin yolunu açık etsin. Artık yaşlandık, kişiler hırslar yakışmaz" dedi.

 Gizem Özdilli, sessiz sedasız Kıbrıs'a yerleşmişti, oradaki hayatını anlattı! Bakın niçin evlenmemiş!

Sanat dünyasıyla ilgili model, "Biraz uzağım. İzole bir hayat yaşıyorum. Sosyal medyaya da çok bakmıyorum. Gerçek yaşıyorum" ifadelerini kullandı. Özdilli, "Çok birikim yaptınız mı?" sorusuna, "Kendi mesleğimde kendi kendimi geçindirecek para kazandım. Herkesin bu meslekten kazandığıyla bir ev alabilir belki de iki ev alabilir. Emekli olmak için üç senem kalmış" diye cevap verdi.

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