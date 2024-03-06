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Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti. İşte detaylar...

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

1-8 Mart tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşen Moscow Fashion Week, 10 farklı ülkeden 120 moda markasını bir araya getiriyor.

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

Özel davetli olarak Moskova'ya giden Gizem Karaca güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

 Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

Seçtiği kıyafet ile fark yaratan ünlü oyuncu defileleri yakından takip etti.

Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti
Karaca sırt ve derin bacak dekolteli kıyafeti ile kırmızı halıda poz verdi.

 

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