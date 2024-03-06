 Gizem Karaca özel davetli olarak Moskova'ya gitti

1-8 Mart tarihleri arasında Moskova'da gerçekleşen Moscow Fashion Week, 10 farklı ülkeden 120 moda markasını bir araya getiriyor.

Özel davetli olarak Moskova'ya giden Gizem Karaca güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Seçtiği kıyafet ile fark yaratan ünlü oyuncu defileleri yakından takip etti.



Karaca sırt ve derin bacak dekolteli kıyafeti ile kırmızı halıda poz verdi.

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