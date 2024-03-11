 Gizem Karaca'dan çocuk açıklaması!

Snob Magazin'in haberine göre; Gizem Karaca, Nişantaşı'nda görüntülendi.

"Köyde yaşıyor" haberlerine oyuncu, "Köy hayatım yok. Bu haberlerden sıkıldım. Organik yaşıyoruz. Kendimiz ekiyoruz ama köy hayatım yok. Şu an bakla dönemi... Domates, salatalık ve patlıcan dikiyoruz. Manavdan bir şey almamaya çalışıyoruz. 'İstanbul'u terk etti' haberli doğru değil. Bir ayağım İstanbul'da..." dedi.



Karaca, "İki gün önce Moskova'dan döndüm. Birkaç görüşmem var, o yüzden geldim. Moskova'ya davetli gittim. Türkiye'ye temsilen oradaydım. Güzel bir beş gün geçirdim. Moskova inanılmaz güzel. Herkes trafik kurallarına uyuyor. 'Dışarıda çekim yapalım' dedik yüzümün uyuştuğunu hissettim. Kanada'da yaşadım ama Rusya'nın soğuğu başkaymış. Eksi 14 dereceyi gördüm" diye konuştu.



Tarzıyla dikkat çeken oyuncu, "Kendim giyindim. Ama modacıma soruyorum" ifadelerini kullandı.



Karaca, yazın dizi değil film yapmak istediğini belirtti.



Doğal haliyle dikkat çeken oyuncu, "Rimelim var. Ama çok makyaj yapmayı sevmiyorum" dedi. Kemal Ekmekçi ile evli olan Karaca, "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İnşallah ileride olur. Bu konuda aslında ne diyeceğimi bilmiyorum. Genç anne olmayı düşünüyorum" yanıtını verdi.

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