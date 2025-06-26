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Gizem Karaca anne oldu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca anne oldu. İşte detaylar...

Gizem Karaca anne oldu

Gizem Karaca, anne oldu.

Gizem Karaca anne oldu
Sekiz yıldır evli olan Kemal Ekmekçi ve Karaca, kızını kucağına aldı.

Gizem Karaca anne oldu
Çift, kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

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