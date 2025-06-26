Gizem Karaca, anne oldu.



Sekiz yıldır evli olan Kemal Ekmekçi ve Karaca, kızını kucağına aldı.



Çift, kızlarına Leyla Yaz adını verdi.

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