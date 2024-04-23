Gizem Erman Soysaldı Moskova'da göz kamaştırdı

Filmin gösterimi öncesinde kırmızı halıda dünya basınını ve katılıcımları selamlayan Gizem Erman Soysaldı’ya ilgi yoğundu.

‘İçerdekiler’ filmindeki performansıyla sinema eleştirmenlerinden de tam not alan Soysaldı, oyunculuğuyla gönülleri fethederken, güzelliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı.

Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren başarılı oyuncu; “bizim için öncelik filmimizin izleyici tarafından beğenilip takdir görmüş olması. Gelen tepkiler, yorumlar o kadar gerçek ve anlamlı ki, bir kez daha çok doğru bir iş yaptığımız için gurur duydum” dedi.

Festivalde iki filmi “İçerdekiler” ve “Sesime Gel” ile seyircinin karşısına çıkan Yönetmen Hüseyin Karabey de, dünyaca ünlü Rus yönetmen, oyuncu, yapımcı Nikita Mihalkovun’un özel davetiyle festival ana jürisinde yer aldı.

Festivalin açılış gecesi Kırmızı Halı’da, Gizem Soysaldı Erman ile Hüseyin Karabey’i oğulları Taylan da yalnız bırakmadı.

İÇERDEKİLER

Melih Cevdet Anday'ın aynı adlı eserinden Yönetmen Hüseyin Karabey'in sinemaya uyarladığı filmle Gizem Erman Soysaldı, 2018 yılında 25. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülünü aldı. 2019 yılında da Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde de “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan Gizem Erman Soysaldı filmde başrolleri, Settar Tanrıöğen ve Caner Cindoruk ile paylaşıyor. Feyyaz Duman, Görkem Mertsöz ve Gürsü Gür’ün de rol aldığı “İçerdekiler”de, darbe döneminde gözaltına alınarak sorgulanan bir öğretmenin hikayesi anlatılıyor.

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