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Giray Altınok: Ben zengin mizahı seviyorum

Ünlü komedyen Giray Altınok ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’in konuğu oldu.

Giray Altınok: Ben zengin mizahı seviyorum

‘Prens’in ardından yeni dizisi ‘Karşılaşmalar’ için kamera karşısına geçen Giray Altınok, ‘Sıkı Muhabbet’ programına konuştu. Kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorlukları anlatan komedyen, “İstanbul’a geldiğimin dördüncü yılıydı, baktım olmuyor, bir dil okulunda gece bekçiliği için işe başvurdum” diyor. 

Ardı ardına büyük ilgi toplayan projeleri hakkında konuşan Giray Altınok, “Ben zengin mizahını seviyorum. Zengin insanların güleceği mizah olarak algılanmasın. Ben zenginin düştüğü durumu seviyorum. Aynı zamanda yazdığımız işlerin içinde küçük dramatik anlar yaratmayı seviyorum. Çünkü en iyi kahkaha, en acı anın hemen sonrasında gelir” derken komedyenler hakkında da yorum yapıyor: “Güldüren erkek seksi bulunuyor, bu olduğun ortamda sözünün dinlenmesiyle, sana olan ilgiyle alakalı. O sana seksilik katıyor.” 

‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

 

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