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Giray Altınok anısıyla ağlattı

Ünlü oyuncu Giray Altınok anısıyla ağlattı. İşte detaylar...

Giray Altınok anısıyla ağlattı

Giray Altınok, İstanbul'a ilk geldiği zamanlar yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı.

  Giray Altınok anısıyla ağlattı


İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu, "Bir seferinde üç gün yemek yemedik. O kadar para yok. En son üst sokaktaki markete gidip erzak istedim. Adam voleybol maçı izliyordu, gecenin saat 10'u girdim, anlatıyorum 'abi durumumuz yok' diye. Adam dönmüyor bana, izlemeye devam ediyor. 'Yer yarılsın Allah'ım içine gireyim' diyorum içimden. Çıkarken 'dur' dedi. Koca bir poşet açtı. Makarna, ekmek, salam, peynir koydu. Teşekkür ettim çıktım. Bakkaldan çıkıp köşeyi dönünce hayatımda ilk defa bu kadar bağırarak ağladım" dedi.

 

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