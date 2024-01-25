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Giorgio Armani Privé İkbahar-Yaz 2024 güzellik görünümü

Moda, Giorgio Armani için hem ciddi bir konu, hem de bir oyun, kaçış veya şüphe dolu bir anı simgeleyebiliyor. Özellikle haute couture, tasarımcının beklenmedik yaratıcılık patlamalarına kendini kaptırabileceği bir alan olarak sunuluyor. Koleksiyon, farklı kültürleri açıkça kucaklayan ve sınırları aşarak uzak dünyaları keşfetme konusundaki coşkusuyla, Armani'nin özgün tarzını derinlemesine yansıtıyor.

Giorgio Armani Privé İkbahar-Yaz 2024 güzellik görünümü

Armani Global Makyaj Artisti Hiromi Ueda, "Bu couture koleksiyonu o kadar ilham verici ki, koleksiyon sayesinde daha lüks bir makyaj görünümü oluşturulabiliyor. Göz makyajında ressam tekniği kullanarak koleksiyondaki renkleri 1920'lerden esinlenilerek işleniyor. Makyajın ciltte doğal durması, giysilerin neşeli havasını yansıtıyor. Podyumdaki ışık ve gölge efektleri için farklı dokuların kombinasyonu kullanılıyor" şeklinde bir açıklama yapıyor.

YÜZ 

CREMA NERA SUPREME REVIVING LIGHT CREAM ile cildi hazırlayın. Doğal bir cilt görünümü için LUMINOUS SILK FOUNDATION kullanın. Yüz hatlarını belirginleştirmek için cilt tonundan dört ila beş ton daha koyu bir renkte LUMINOUS SILK CONCEALER kullanarak yüzü kontürleyin. Yüz hatlarını aydınlatmak için cilt tonundan bir ile iki ton daha açık bir renkte LUMINOUS SILK CONCEALER kullanın. Ekstra boyut eklemek için FLUID SHEER renk #2 ile elmacık kemiklerini daha belirgin bir hale getirin.

Giorgio Armani Privé İkbahar-Yaz 2024 güzellik görünümü

GÖZLER 

EYE TINT renk #50'yi göz çukuru çizgisi boyunca ve dış köşelerde uygulayın. Göz pınarlarını ve kaş kemiğini aydınlatmak için EYE TINT renk #12'yi kullanın. Daha koyu ten tonları için göz kapağının ortasına, EYE TINT #56 ile #8 renklerinin karışımını kullanın. Gösterinin temasına uygun olarak göz pınarlarına, sarı pigmentler kullanıldı. 

Giorgio Armani Privé İkbahar-Yaz 2024 güzellik görünümü

DUDAKLAR 

LIP MAESTRO renk #201'yi uygulayın ve daha fazla dolgunluk için üstüne LIP POWER renk #403 ekleyin.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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