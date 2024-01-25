Giorgio Armani Privé İkbahar-Yaz 2024 güzellik görünümü

Armani Global Makyaj Artisti Hiromi Ueda, "Bu couture koleksiyonu o kadar ilham verici ki, koleksiyon sayesinde daha lüks bir makyaj görünümü oluşturulabiliyor. Göz makyajında ressam tekniği kullanarak koleksiyondaki renkleri 1920'lerden esinlenilerek işleniyor. Makyajın ciltte doğal durması, giysilerin neşeli havasını yansıtıyor. Podyumdaki ışık ve gölge efektleri için farklı dokuların kombinasyonu kullanılıyor" şeklinde bir açıklama yapıyor.

YÜZ

CREMA NERA SUPREME REVIVING LIGHT CREAM ile cildi hazırlayın. Doğal bir cilt görünümü için LUMINOUS SILK FOUNDATION kullanın. Yüz hatlarını belirginleştirmek için cilt tonundan dört ila beş ton daha koyu bir renkte LUMINOUS SILK CONCEALER kullanarak yüzü kontürleyin. Yüz hatlarını aydınlatmak için cilt tonundan bir ile iki ton daha açık bir renkte LUMINOUS SILK CONCEALER kullanın. Ekstra boyut eklemek için FLUID SHEER renk #2 ile elmacık kemiklerini daha belirgin bir hale getirin.

GÖZLER

EYE TINT renk #50'yi göz çukuru çizgisi boyunca ve dış köşelerde uygulayın. Göz pınarlarını ve kaş kemiğini aydınlatmak için EYE TINT renk #12'yi kullanın. Daha koyu ten tonları için göz kapağının ortasına, EYE TINT #56 ile #8 renklerinin karışımını kullanın. Gösterinin temasına uygun olarak göz pınarlarına, sarı pigmentler kullanıldı.

DUDAKLAR

LIP MAESTRO renk #201'yi uygulayın ve daha fazla dolgunluk için üstüne LIP POWER renk #403 ekleyin.

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