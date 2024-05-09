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SnobMagazin.com

Gigii's yeni koleksiyonuyla büyüledi 

Moda tutkunlarının gözdesi Gigii's, yeni sezonun heyecanını Galataport'ta gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle tanıttı.

Gigii's yeni koleksiyonuyla büyüledi 

 

Ritz and Glitz SS'24 koleksiyonunun özel tanıtımıyla bir araya gelen seçkin davetliler, moda ve lezzetin eşsiz bir uyumunu deneyimledi. Renkli ve pembe tonlu ikramlarla süslenmiş Gigii's Caffe, konuklara görsel ve lezzetli bir şölen sunarken, markanın yeni koleksiyonunun detaylarıyla uyumlu bir atmosfer oluşturdu.

Gigii's yeni koleksiyonuyla büyüledi 

MODA TUTKUNLARINI BÜYÜLEYEN KOLEKSİYON

Tasarımlarıyla moda dünyasına yön veren Gigii’s markasının kurucusu Gülnur Güneş, moda ve cemiyet hayatının önde gelen Arzu Kunt, Begüm Özer, Melis Özer, Mert Vidinli, Bilge Yenigül, Damla Altun, Danla Bilic, Dila Tarkan, Ecem Oltulu, Danla Bilic, Dila Tarkan, Eda Güzelcik, Eylem İpek, Ezgi Fındık, Gözde Kahveci, Hatice Şendil, Hilal Babacan, Lale Onuk, Melodi Elbirliler, Meriç Küçük, Merve Özkaynak, Narod Çetinkaya, Nergis Pekuysal, Nilgün Esinli, Oral Ünlü, Sandra Lazoğlu, Senem Taşkın, Rabia Kurşun, Sima Tarkan, Tuğçe Postoğlu, Yasemin Şefkatli Tatlıses Ve Zeynep Toker gibi isimleri Gigii’s GalataPort mağazasında ev sahipliği yaptı. Bu özel etkinlik, moda tutkunlarının kalplerinde özel bir yer edinirken, Ritz and Glitz SS'24 koleksiyonunun heyecanını katlayarak moda dünyasında büyük bir ses getirdi.

Gigii's yeni koleksiyonuyla büyüledi 

SAMİMİYET VE ŞEHVETİN BULUŞMASI

Ritz and Glitz SS'24 koleksiyonu, samimiyet ve şıklığın benzersiz bir birleşimini sunarak moda dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Cesur kesimlerle duygusal bağlantıları harmanlayan bu koleksiyon, sürdürülebilir dokular ve canlı renklerle zenginleştirilmiş bir deneyim sunuyor. Gigii’s, bu koleksiyonla kişisel ifadeyi ve stilin özgünlüğünü vurgularken moda severleri yeni keşiflere davet ediyor.

Gigii's yeni koleksiyonuyla büyüledi 

 

 

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