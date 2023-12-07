Giaurla, Gault & Millau Gastronomi Ödülü ile taçlandı

Sezer Dermenci’nin sahibi olduğu GiaUrla adlı mekanın Executive Chef’i Serkan Çakır, "Gourmand Table" ödülüne layık görüldü. Çakır, mutluluğunu patronu Sezer Dermenci ve eşi Ivana Sert ile paylaştı.

Yaşadığı mutluluğu paylaşan Dermenci, "Gastronomi alanında böyle büyük bir organizasyon içinde yer alıp ödül aldığımız için GiaUrla ekibi olarak çok mutluyuz.Şefimiz Serkan Çakır, yerel lezzetleri ustalıkla harmanlayarak, tabaklarda bir sanat eseri yaratıyor. Onu tebrik ediyorum, bütün duyuları harekete geçiren lezzetler sunmasıyla gastronomiye yeni bir soluk getiriyor” dedi.

IVANA SERT: GURUR DUYDUM

Bu başarıdan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Ivana Sert ise, “Bu ödül, GiaUrla'nın damaklarda iz bırakan lezzet serüvenini daha da özel kılıyor ve Türkiye'nin gastronomi haritasına eşsiz bir katkı sunuyor” diye konuştu.

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