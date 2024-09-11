Gezeiten Skincare Beymen Beauty ile Türkiye’de  

Dünyanın ende gelen cilt bakım laboratuvarlarıyla iş birliği yaparak geliştirilen Gezeiten Skincare lansman koleksiyonundaki ürünler, vücudun sirkadiyen (24 saatlik vücut döngüsü) ritmiyle uyum içinde çalışıyor ve cildin doğal mikrobiyomuna odaklanma sağlıyor. Gezeiten bu sayede gündüzleri cildin “stres fazı” ihtiyaçlarını, geceleri ise “yenilenme” ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Cildi yeniden programlama özelliğine sahip beş farklı üründen oluşan lansman koleksiyonu, cildin hücresel ritimlerine dayanan yenilikçi Kronobiyolojik Yöntemi’ni ve aktif deniz özleri ve mineral bakımından zengin okyanus altı suyu gibi biyoteknolojik bileşenler içeren tescilli Earth Marine CellTech Complex® teknolojisini kullanıyor. Derinlemesine nemlendirici, antienflamatuvar, antioksidan, antibakteriyel ve yaşlanma karşıtı özellikleri nedeniyle seçilmiş, ödüllü besin ve antioksidan bakımından zengin biyoteknolojik bileşenler, deniz özleri ve mineral açısından zengin okyanus altı su konsantresi içeriyor.

Doğayı ve insanı merkezine alan Gezeiten, insan vücudunun milenyumlar süren gelişiminden ilham alarak, cilt sorunlarına çözümler sunan bir cilt bakım ürünü yelpazesi sunuyor.

Ürünlerinin ambalajlarının yaşam döngüsüne de odaklanan Gezeiten Skincare, çevresel etkiyi azaltmak için geri dönüştürülmüş, sürdürülebilirlik sertifikalı ve “refill” yani yeniden doldurulabilir ambalaj kullanımını tercih ediyor.

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