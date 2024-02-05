German Design Awards’tan Designist’e iki ödül birden

Aslı Arıkan Dayıoğlu liderliğinde ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı mimari ve iç mimari projelere imza atan Designist, German Design Awards 2024’te önemli bir başarıya imza attı. Flamingo Lara Restaurant ve Marriot Executive Apartments Fulya ile “Interior Architecture” kategorilerinde yarışan Designist, her iki projesiyle birden “Winner” ödülüne layık görüldü.

2012 yılından bu yana Alman Tasarım Konseyi tarafından tasarımın farklı alanlarındaki başarıları onurlandırmak için düzenlenen German Design Awards’ın uluslararası jüri heyeti, dünyanın farklı ülkelerinden yapılan başvuruları “Ürün Tasarımı”, “İletişim Tasarımı”, “Mimari” ve “İç Mimari” tasarım ana kategorilerinde değerlendiriyor.

German Design Awards ödülleri 2024 Ocak ayı sonlarında Ambiente Frankfurt Fuarı’nda gerçekleştirilecek bir törenle sahiplerini bulacak.

Designist’in German Design Awards 2024’de “Interior Architecture” kategorisinde “Winner” ödülünün sahibi olan, Antalya’daki Flamingo Lara Restaurant projesi mekana da adını veren flamingolardan esinlenilerek kurgulanmış. Renk tonlarını ve çarpıcı tasarımını bu zarif kuşların doğasından alan restoranın dış cephesindeki tropik bitkiler arasına yerleştirilen flamingo heykeli, mekana dair merak uyandırıyor. Katmanlı ve tekstürlü boyalı plakalardan oluşan giriş saçaklarının karolaj deliklerinden süzülen yansımaları ve dev ceviz kaplama giriş kapısı, restoranın dışarıdan algısında önemli bir rol oynuyor.

Designist’in “Winner” ödüllü diğer projesi Marriot Executive Apartments Fulya ise Nişantaşı'nda yer alan ve 76 daireden oluşan 12 katlı bir konut yapısı. Doğanın renkleriyle harmanlanan Marriott Executive Apartments Fulya, misafirlerine huzurlu ve eşsiz bir deneyim yaşatmak için sade, modern ve şık mobilyalarla donatılmış. Ayrıca uygulanan özel aydınlatma armatürleri ile dairelerde sıcak bir ambiyans elde edilmiş.

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