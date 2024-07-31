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Genco Erkal hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

Genco Erkal hayatını kaybetti

Usta tiyatrocu ve sinema oyuncusu Genco Erkal, kan kanseri nedeniyle 86 yaşında hayatını kaybetti.

Genco Erkal hayatını kaybetti

Erkal'ın X hesabı üzerinden; "Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın! Sizi canımda canımın içinde, kavgamı kafamda götürüyorum. Hoşça kalın dostlarım benim hoşça kalın... Resimlerdeki kuşlar gibi dizilip üstüne kumsalın, mendil sallamayın bana. İstemez... Tek hecesiz elveda..." mesajı paylaşıldı.

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