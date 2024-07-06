Genco Ecer’in “Corvette”si yayında

Genco Ecer’in yeni şarkısı “Corvette” Universal Music Türkiye etiketi ile yayında. Afro R&B türündeki yüksek tempolu yaz şarkısı dans pistlerinin vazgeçilmezi olacak.

Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının prodüksiyonunda ise Ahmet Karagözlü bulunuyor.

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