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Genco Ecer’in “Corvette”si yayında

Birçok hit şarkının bestekârlığı ve söz yazarlığını yapan, Türk pop müziğinde etki yaratan Genco Ecer’in yeni şarkısı “Corvette” Universal Music Türkiye etiketi ile yayında.

Genco Ecer’in “Corvette”si yayında

Genco Ecer’in yeni şarkısı “Corvette” Universal Music Türkiye etiketi ile yayında. Afro R&B türündeki yüksek tempolu yaz şarkısı dans pistlerinin vazgeçilmezi olacak. 

Söz ve bestesi kendisine ait olan şarkının prodüksiyonunda ise Ahmet Karagözlü bulunuyor.

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