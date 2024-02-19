Gençliğin sırrı: Intensive Pro Collegen krem ve serum

İnsan vücudunun en yaygın bulunan proteinlerinden biri olan kolajen, dermis tabakasının büyük bir kısmını oluşturarak cildin temel bir yapı taşı kabul edilir. Cildin canlı ve parlak görünümü genellikle genç yaşlarda daha belirgindir, ancak zamanla doğal yenilenme süreci yavaşlar ve kolajen ile elastin üretimi azalır. Bu durum, cildin esnekliğini ve sıkılığını kaybetmesine, güneş ışığına maruz kalma, hava kirliliği, stres ve yorgunluk gibi çeşitli faktörler de cildin sağlığını etkileyerek mat bir görünüme neden olabilir.

Institut Esthderm’in buluş niteliğindeki cilt bakımının öncüsü Intensive Serisi ; yaşlanma karşıtı formülü ile koyu lekeler, ışıltı kaybı ve kırışıklık gibi cilt sorunlarına karşı benzersiz bir etki sunar.

Institut Esthederm güvencesiyle sizler için özenle formüle edilen Pro kolajen serum anında V Shape etkisi sunar. Yeniden dolgunlaştırıcı etkisi ile Pro kolajen krem cilt bakımında bir devrim niteliğindedir. Etkileyici içerikleri ve düzenli kullanımındaki muazzam faydaları ile her yaş grubundan kullanıcıya genç, sağlıklı ve ışıltılı bir cilt sunar. Bu ürünler, güzellik rutininizin vazgeçilmezi olmaya adaydır.

Yüksek nem, cilt bariyerini güçlendiren ve pürüzsüzlük sunan krem

Cildi yoğun bir şekilde nemlendirirken aynı zamanda canlılık serüvenine çıkaran bir güzellik sırrı Intensive Pro Collegen crem 50 ML, kapsamlı bir anti-aging bakımı sunar. Yoğun formülü, cildinizi sıkılaştırmak ve pürüzsüzleştirmek için etkili bir şekilde çalışır. Krem, içeriğinde bulunan pro-kolajen bileşenleri sayesinde cildin doğal elastikiyetini geri kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda cilt tonunu eşitleyerek mat ve cansız görünümü ortadan kaldırır. Bu ürün, cilt bariyerini güçlendiren özel formülü ile cildinizi dış etkenlere karşı korur, nem dengesini sağlar ve uzun süreli bir tazelik hissi bırakır.

Fiyat: 3.229 ₺

Kırışıklarda gözle görülür azalma

Cildi derinlemesine canlandırarak kırışıklıklara meydan okuyan gençlik iksiri Intensive Pro Collegen serum 30 ML, güçlü ve hızlı etki gösteren bir serum olarak öne çıkar. Yoğun konsantrasyonlu pro-kolajen içeriği, cildin elastikiyetini artırır ve kırışıklıkları azaltmaya yardımcı olur. Bu serum, hafif dokusuyla cilde anında nüfuz eder ve cilt yüzeyindeki ince çizgileri doldurarak daha genç ve canlı bir görünüm sağlar. Ayrıca, serumun içeriğindeki antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak cildinizi çevresel zararlara karşı korur.

Fiyat: 3.309 ₺

Multi peptid ve multi-kolojenin güçlü dokunuşu

Multi-peptid formülü, cildin gençlik belirtilerine karşı çoklu ve etkili bir yaklaşım sunarak kırışıklıkları azaltmaya ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olur. Multi-kolojen içeriği ise cildin farklı katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek, kollajen üretimini destekler ve cildin sıkılığını, parlaklığını artırır. Intensive Pro Collegen, içeriğinde yer alan bu bileşenler sayesinde cildin tüm katmanlarında etkilidir.

Her iki ürün de düzenli kullanıldığında etkileyici sonuçlar ortaya koyar. Sabah ve akşam, temiz cilde uygulandığında, Intensive Pro Collegen crem ve Intensive Pro Collegen serum, cildinizi adeta bir gençlik iksiri gibi besler. İçerdikleri aktif bileşenler sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini destekler, kollajen üretimini artırarak cildin daha sıkı ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur.

Intensive Pro Collegen krem ve serum, cildinizi derinlemesine besleyen ve gençleştiren özel içerikleri ile adeta bir güzellik sihirbazıdır.

Institut Esthederm'in özel formüle edilmiş ürünleri, cildin genel sağlığını desteklerken çeşitli cilt sorunlarına çözüm sunar. Bu ürünlere esthederm.com.tr web sitesi üzerinden ve yetkili eczanelerden ulaşabilirsiniz.

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