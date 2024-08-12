Gençlerin enerjisini ve yaratıcılığını ortaya çıkaran yeni telefon: vivo Y28

Her yıl 12 Ağustos'ta kutlanan Uluslararası Gençlik Günü, gençlerin ekonomik ve toplumsal süreçlere katılımının önemini anlatan ve buna ilişkin farkındalık oluşturulmasını sağlayan önemli bir gün. Gençlerin enerjilerini ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarını sağlayan ve onlara teknoloji dünyasında yeni kapılar açan ürünler de geleceğin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyor. vivo'nun gençlerin dinamik ve hareketli yaşam tarzına uygun olarak tasarladığı fiyat/performans telefonu Y28'i de bu ürünlerden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.

vivo'nun 13.999 TL gibi uygun bir fiyatla satışa sunduğu ve güçlü 6.000mAh pil için 4 Yıl Pil Sağlığı garantisi de verdiği bu cihazda kullanılan yenilikçi mühendislik sayesinde pil kendini yeniliyor ve uzun süre kesintisiz güç sağlıyor. 44W FlashCharge özelliğini de destekleyen bu güçlü pil sayesinde gençler enerjilerini kaybetmeden kesintisiz ve hızlı bir deneyim yaşayabiliyor.



Sürükleyici eğlence ve mükemmel görüntü

90Hz yüksek parlaklığa sahip göz korumalı ekranı ve 50MP HD Ana Kamera ile gençlerin her anını HD kalitesinde ölümsüzleştirmelerini sağlayan Y28, aynı zamanda oyun ve video izleme deneyimlerini de zenginleştiriyor. TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası ve Küresel DC Karartma özelliği ile göz konforunu ön planda tutarak uzun süreli kullanımlarda bile rahatsızlık vermeyen bir ekran deneyimi sunuyor.

Etkileyici ses kalitesi

Gençlerin müzik ve film tutkusunu en üst seviyeye taşıyan vivo Y28, Hi-Res Ses Sertifikası ve Çift Stereo Hoparlörleri ile etkileyici bir ses deneyimi de yaşatıyor. Audio Booster teknolojisi sayesinde, oyunlardan filmlere kadar her alanda net ve güçlü bir ses kalitesi sağlıyor.



Sınırsız depolama alanı

8GB+8GB Genişletilmiş RAM ve 128/256 GB ROM seçenekleriyle gelen vivo Y28, gençlerin tüm anılarına yer açıyor. 16 GB'ye kadar Genişletilmiş RAM desteği ve Uygulama Tutucu özelliği ile çoklu görevleri zahmetsizce yönetebiliyor.



Dayanıklı ve şık tasarım

Gençlerin enerjik ruhunu yansıtan vivo Y28, Mercan Turuncusu ve Metalik Yeşil renk seçenekleriyle şıklık ve zarafeti bir araya getiriyor. IP64 Toza ve Suya Karşı Dayanıklılık özelliği sayesinde, her ortamda güvenle kullanılabiliyor.

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