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Genç yeteneklere sahne açıyor

Genç yeteneklere sahne açıyor. İşte detaylar...

Genç yeteneklere sahne açıyor

Turizm sektöründeki köklü geçmişi ve vizyoner yaklaşımıyla tanınan Azka Otel’in sahibi Bülent Kaya, Sanata ve sanatçıya verdiği destekle bilinen Bülent Kaya, bu sahnelerin sadece eğlence değil, aynı zamanda genç yeteneklerin profesyonel dünyaya adım attığı önemli bir platform olduğunun altını çiziyor.

 Genç yeteneklere sahne açıyor

(Suzan Temelli)

Azka Otel, haftanın yedi günü kesintisiz müzik ve etkinlik programlarıyla misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunuyor.

Genç yeteneklere sahne açıyor

(Aykoç)

Sadece tatil değil; müzik, sanat ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlerin ilk adresi haline gelen otel, aynı zamanda genç müzisyenlere de sahne şansı tanıyor.

 Genç yeteneklere sahne açıyor

(Emre Olgun)

Geçtiğimiz hafta Azka Otel sahnesi, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç müzisyenlere ev sahipliği yaptı.

Genç yeteneklere sahne açıyor

(Grup Rapsodi)

Suzan Temelli, Emre Olgun, Grup Rapsodi ve Aykoç gibi isimler, sahne performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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