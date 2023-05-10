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Genç tasarımcıdan yardım defilesi

15 Mayıs Pazartesi akşamı Sakiler Grubu’nun sahne alacağı özel gecede, moda tasarımcısı Sevgi Taşdan’ın seçkin gelinlik koleksiyonunun sergileneceği bir defile düzenlenecek.

Genç tasarımcıdan yardım defilesi

Cahide Palazzo, bu kez depremden etkilenen serebral palsi hastası minik yavrularımız için kapılarını açıyor. 15 Mayıs Pazartesi akşamı Sakiler Grubu’nun sahne alacağı özel gecede, moda tasarımcısı Sevgi Taşdan’ın seçkin gelinlik koleksiyonunun sergileneceği bir defile düzenlenecek.

Genç tasarımcıdan yardım defilesi
Geceden elde edilecek tüm gelir, depremden etkilenin serebral palsi hastası çocukların tedavisinde kullanılmak üzere Separinder Derneği’ne bağışlanacak. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Bölümü’nü bitirdikten sonra Cemil İpekçi’nin yanında çalışan genç moda tasarımcısı Sevgi Taşdan, kasnak işi özel işlemeli gelinlikleriyle özellikle Ortadoğu’da adından söz ettiriyor. Hem Denizli’de hem İstanbul’da atölyesi olan Taşdan’ın gelinlik defilesi modaseverler tarafından merakla bekleniyor.

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