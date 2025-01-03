Genç oyuncuya sıra dışı sürpriz!

Filmde birlikte yer aldığı partneri Meltem Akçöl’ün doğum günü için sürpriz yapmayı isteyen genç oyuncu sıra dışı bir plan yaptı. Toplu röportajda konuşma sırası Meltem Akçöl’e geldiği anda, öksürük krizine girmiş gibi yaparak, setten ayrılan Demircioğlu, ortamı bir endişe rüzgarına sürükledikten sonra doğum günü pastasıyla geri döndü. Hem endişeyi, hem şaşkınlığı hem de mutluluğu bir arada yaşatan Demircioğlu, oyuncu arkadaşına sarılarak onu tebrik eden ilk kişi oldu.

Kahkaha tufanından sonra röportaja kaldıkları yerden devam edem film ekibi iddialı konuştu. Meltem Akçöl ve Demirhan Demircioğlu’nun yanı sıra Onur Bay, Taha Baran Özbek (Mahşerin Dört Atlısı) ile İlker Aksum ve Deniz Uğur’un da rol aldığı Karantina, bu yılın en fazla gişe beklentisi olan filmlerin başında geliyor.

OTTO Entertainment ve Movie Factory‘nin birlikte yapımcılığını üstlendiği film, Beyza Alkoç’un okurları tarafından uzun süredir bekleniyordu. Ahmet Topuz’un yönetmen koltuğunda oturduğu film 10 Ocak 2025’ten itibaren beyazperdedeki yerini alacak…

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