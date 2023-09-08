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Genç oyuncu baba oldu! 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Oyuncu Metin Pıhlıs ve eşi Gamze Pıhlıs bebekleri Parla'ya kavuştu.

Genç oyuncu baba oldu! 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Metin Pıhlıs, 2019 yılında sevgilisi Gamze Ergun ile nikah masasına oturmuştu.

Genç oyuncu baba oldu! 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Mutlu bir hayat süren çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. İlk kez anne-baba olmaya heyecanı yaşayan çift kızları Parla'ya kavuştu.

Genç oyuncu baba oldu! 'Ailemizin yeni çekik gözlü üyesi'

Genç oyuncu güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Sevgili eşim Gamze Pıhlıs ile ortaklaşa yaptığımız, ailemizin yeni çekik gözlü üyesi Parla Pıhlıs aramızda. Hayatımıza hoş geldin Parla. Adın gibi hep Parla"

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