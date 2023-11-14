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Genç model çok iddialı

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ünlü model Ceren Aras, uluslararası defilelerin en çok aranılan ismi oldu.

Genç model çok iddialı

Ceren Aras “Türkiye’deki modellik sektöründe bayrağı teslim alıp, Dünya’ya taşıyacağım” dedi.

Genç model çok iddialı

Son günlerde adını sıkça duyduğumuz ünlü model Ceren Aras, uluslararası defilelerin en çok aranılan ismi oldu. Paris Fashion Week, Dubai Fashion Week, Milan Fashion Week ve bir çok moda haftasında mekik dokuyan Ceren Aras, “Çağla Şıkel, Ece Gürsel, Özge Ulusoy gibi başarılı modellerden bayrağı teslim almaya geldim. Bu meslekte farklılıklar yaratacağıma inanıyorum” dedi.

Genç model çok iddialı

Bugüne kadar bir çok gelinlik markasının da özel kreasyonlarını taşıyan model, kişiye özel yapmış olduğu aksesuar tasarımlarıyla da kendi markasını görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Genç model çok iddialı

Haliç Ünüversitesi'nde Psikoloji okuyan model, Özellikle uluslararası defilelerde boy göstererek, Türkiye’yi yurt dışında temsil etmeyi ve dünyanın her yerinde podyumlarda yürümeyi hedefliyor. Sonrasında TV programları da yapmak isteyen Ceren Aras, Moda ve Psikolojiyi konu alacak programı için hazırlanıyor.

Genç model çok iddialı

 

 

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