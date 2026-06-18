Genç liderler geleceği konuştu

Geleceğin yaşam alanlarını inşa etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve yurt içinde birçok ödüllü projeye imza atan Seba İnşaat’ın Yönetim Kurulu Üyeleri Lara Keçeli ve Ali Keçeli, geçtiğimiz gün Terminal Kadıköy’de düzenlenen Young Owners Forum’a katıldı.

İş dünyasının ikinci kuşak temsilcilerini ve genç liderlerini bir araya getiren etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Gençlerin İşe Katılımı ve Kurumsallaşma” paneli yoğun ilgi gördü. Panelde Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ile Esas Holding Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Köseoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Seba İnşaat’ın genç temsilcileri Lara Keçeli ve Ali Keçeli, panel boyunca kurumsallaşma süreçleri, aile şirketlerinde kuşak geçişi ve gençlerin iş hayatındaki rolü üzerine yapılan değerlendirmeleri yakından takip etti.

Keçeli kardeşler, farklı sektörlerden ikinci kuşak temsilcilerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulunurken, şirketlerin sürdürülebilir büyüme ve kurumsal dönüşüm süreçlerine ilişkin önemli görüş alışverişlerinde bulundu.

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