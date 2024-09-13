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Gelin Takımı’nın afişi yayınlandı

Yılın en eğlenceli filmi Gelin Takımı’nın beklenen afişi de yayınlandı. 18 Ekim’de vizyona girecek olan film, bu sonbaharda eğlenceyi sinemaya taşıyacak.

Gelin Takımı’nın afişi yayınlandı

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya’nın 4 yakın arkadaşı canlandırdığı Gelin Takımı filminin afişi yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosunun tamamının yer aldığı filmin resmi afişi, seyirciye bol kahkahalı bir hikayeyle, yazın enerjisinin sonbaharda sinema salonlarında devam edeceğini vadediyor.

Gelin Takımı’nın afişi yayınlandı

Doğa Can Anafarta'nın yönetmenliğini, Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği, Ayşe Balıbey'in senaryosunu kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya, Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu bulunuyor. Aşk, dostluk, ilişkilere dair söyleyeceklerini, yüksek bir tempodaki hikayesi, güçlü esprileriyle anlatan film oyuncularının arasındaki uyum ve enerjiyle de dikkati çekiyor. Çekimleri Bodrum Vogue Hotel Supreme’de gerçekleşen film, 4 yakın arkadaşın ‘neşesi’ ve maceraları fragmanda bile izleyenleri kahkahaya boğuyor. 

Gelin Takımı, 18 Ekim'de sadece sinemalarda vizyonda olacak.

 

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