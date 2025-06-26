Oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı Gelin Takımı’nın devam filmi Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda olacak.



EĞLENCELİ ŞELALE ÇEKİMİ

Gelin Takımı ekibinin dün çekimlerdeki durağı Fethiye’deki Saklı Kent Şelalesi’ydi. Ekibin uzun süre soğuk suda geçen çekimlerdeki eğlenceli anları kameralara yansıdı.

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