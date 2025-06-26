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Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda

Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda. İşte detaylar...

Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda

Oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Mehmet Günsür gibi isimlerin yer aldığı Gelin Takımı’nın devam filmi Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda olacak.

Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda
EĞLENCELİ ŞELALE ÇEKİMİ
Gelin Takımı ekibinin dün çekimlerdeki durağı Fethiye’deki Saklı Kent Şelalesi’ydi. Ekibin uzun süre soğuk suda geçen çekimlerdeki eğlenceli anları kameralara yansıdı.

 Gelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalardaGelin Takımı 2, 24 Ekim’de sinemalarda

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