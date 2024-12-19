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'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan ünlü fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

 'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

28 yaşındaki Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

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