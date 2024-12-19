 'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan fenomen Neşe Özkan hayatını kaybetti

'Gelin Evi' yarışmasıyla tanınan ünlü fenomen Neşe Özkan karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

28 yaşındaki Neşe Özkan'ın, karın germe ve göğüs küçültme ameliyatı sırasında kalbinin durduğu öne sürüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.