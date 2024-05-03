Gelin dizisinde heyecan artıyor

FYM Film Yapım Merkezi’nin yapımcılığını üstlendiği, Taner Tunç'un yönettiği ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, yeni bölümleriyle merakla bekleniyor...

Gelin’in bu haftaki bölümlerinin konusu şöyle:

Hançer, tüp bebek tedavisi için gittiği klinikte yengesi ve Sinem gergin, kaygılı, ürkmüş bir halde beklemektedir. Hançer, çaresiz bir halde ameliyathaneye girerken Cihan ise doktor Füsun Kaba hakkındaki korkunç gerçeği öğrenir.

Doktorun eski hemşiresi “Füsun Hanım’ın etik anlayışı yoktur. Para için yapılmaması gereken tedavileri de uygulayabilir” demesiyle Cihan, dehşete kapılır. Hemen son sürat Hançer’in yanına koşar.

Beyza ise tüm bunlar yaşanırken Füsun ile konuşup yaptığı intikam planının yolunda gidip gitmediğinden emin olmaya çalışır.

Cihan kapıyı kırar gibi kliniğe girer. Güvenlik onu durdurmaya çalışsa da ameliyathanede yarı baygın yatan Hançer’in yanına ulaşmayı başarır. Çok korkan Hançer’i Cihan, “Korkma ben geldim, güvendesin” diye teselli eder.

Cihan’ın konaktan ayrılmasıyla dolabından eski bir bastonu çıkaran Mukadder, evdeki herkesi dışarı çıkartıp Beyza’nın odasına girer. Mukadder’in odaya girdiğini elinde de baston olduğu gören Beyza irkilir. Mukadder, “Şimdi ettiğinin cezasını çekeceksin. Öyle bir yansın ki canın bir daha beni kandırmaya kalkmak aklının ucundan bile geçmesin...” diyerek Beyza’ya öfke saçar.

Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, SidalDamar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin 19. ve 20. bölümleri şimdiden büyüm merak konusu...

Gelin, 19. bölümüyle 4 Mayıs Cumartesi akşamı saat 19.00’da Kanal 7’de…

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