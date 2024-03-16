Gelin dizisinde bu hafta neler olacak?

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle çok sevilirken; altıncı bölümüyle de merakla bekleniyor.

Cihan hakkında basında çıkan haber, Nusret’i öfkelendirir. Ablası Mukadder’le gergin bir konuşma yapan Nusret, son sözünü söyler: “Cihan o kızı bırakacak! Kimi alırsa alsın umurumda değil! Ama o kızı bırakacak! İşte o kadar!” Nusret, Cihan’a da çıkışır. Ancak aldığı yanıt aynı sertliktedir: “Kimseye hesap vermek zorunda değilim.”

Nusret, Beyza ve Mukadder’in Hançer’e olan tavırları Sinem’i üzer. Hançer’i savunan Sinem, kayınvalidesi Mukadder’in sert sözleri karşısında çok kırılır.

Beyza’nın Hançer’e karşı tavırlarından rahatsız olan Cihan ise onu sert bir dille uyarır. Cihan’ın Hançer’i koruyucu tavrı, Beyza’yı iyice öfkelendirir.

Yenge Derya’nın para uğruna yaptıkları durumları iyice karmaşık hale getirir. Hançer ise herkese ve her şeye karşı sadece ağabeyi Cemil’i düşünmektedir.

Yengesiyle eve dönen Hançer, ağabeyinin halini görünce paniğe kapılır. Oyuncu kadrosunda Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin altıncı bölümü yine soluksuz izlenecek.

“Gelin”, 6. bölümüyle 16 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal 7’de…

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