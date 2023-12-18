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Gelin Damat Dergisi 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

Gelin Damat Dergisi tarafından Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde gerçekleşen Gelin Damat Dergisi Ödül töreni İstanbul Fuat Paşa Yalısı'nda görkemli bir törenle gerçekleşti.

Gelin Damat Dergisi 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

 

Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün sunuculuğunda yapılan geceye, sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Gecede mesleki başarı kategorisinde Çağla Şikel, İvana Sert, Pınar Eliçe, Hülya Hökenek,  Zahide Yetiş, Muammer Ketenci , Ece Gürsel, Ece Pirim, Şebnem Schaefer, Özlem Uçar, Pınar Bent, Nur Ertürk, Berna Tan, Fatih Ömercikoğlu'na ödülleri takdim edildi.  Yılın başarılı başarılı iş kadını kategorisinde Türkan Şerbetçi ödül alırken, sosyal sorumluluk alanında, Lösemili Çocuklar Vakfı (Lösev), Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)  ve Buğday Tanesi filmi ile  Milletvekili Av.Serkan Bayram ödüllerin sahibi oldular.

Gelin Damat Dergisi 2023 Ödülleri sahiplerini buldu

20. YILI PASTA KESEREK KUTLANDI

20. Yılını pasta kesimi şovu ile kutlayan Gelin Damat Dergisi ve marka kurucusu Ferhat Muğurtay yaptığı açıklamada, "2003 yılında kurduğumuz markamızın bugün 20. yılımızı kutluyoruz. Bu süreçte yanımızda olan, en küçükten en büyüğüne destek veren ve ailemize yeni katılan tüm dostlarımıza, iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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