Geleneksel Türk müziğine Burçin’den yeni bir yorum

Farklı ses rengi ve derinlikli vokal performansıyla dikkat çeken sanatçı ilk single’ı “Gel” ile dinleyicilerini modern ve gelenekselin zarif uyumuna davet ediyor. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı mezunu Burçin, hem eğitimli bir ses sanatçısı hem de kanun icrasındaki ustalığıyla tanınıyor. “Gel”, Burçin’in yıllar içinde olgunlaşan sanatsal birikimini ve farklı ses rengini en yalın haliyle ortaya koyuyor. Türk müziğinin köklerini modern bir yorumla buluşturan eser, dinleyicilerin kalplerine dokunmayı hedefliyor.

Burçin, ilk single projesini şu sözlerle özetliyor: "Bu şarkı benim yolculuğumun bir yansıması. Köklerimden aldığım ilhamı modern bir dokunuşla harmanladım. Her dinleyenin bu hikâyede kendinden bir parça bulacağını düşünüyorum."

“GEL”İN ARKASINDAKİ GÜÇLÜ EKİP

Şarkının söz ve müziği, Kanada’da yaşayan Türk müziği sahnesinin usta ismi Mehmet Akyazı’ya ait. Düzenlemesini Alper Çam’ın üstlendiği eserde, gitar ve bass gitarın büyüleyici tınıları yine Çam’ın performansıyla hayat buluyor. Nizo Alimov’un trompeti ve İstanbul Strings’in yaylıları şarkının derinliğini artırırken, mix ve mastering aşamaları Fazıl Atuk tarafından titizlikle tamamlandı. Klibin yönetmen koltuğunda ise yaratıcı işlere imza atan Ozan Karabağ oturuyor.

TÜRK MÜZİĞİNE YENİ BİR SOLUK

“Gel”, sadece bir şarkı değil, aynı zamanda Burçin’in müziğe bakış açısını ve dinleyiciyle kurduğu duygusal bağı yansıtan bir manifesto. Her yaştan dinleyicinin kendine ait bir his bulabileceği bu eser hem Türk müziği hem de modern tınılar arasında köprü kurmayı başarıyor. Burçin’in hem sanatsal hem de teknik açıdan güçlü vokaliyle başka bir boyuta taşınan “Gel”, tüm dijital platformlarda yayınlanmaya başladı.

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