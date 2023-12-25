Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Kuşaktan kuşağa aktarılan meyhane sanatının tüm inceliklerini yansıtan mekânın konsept mimarı şef Mert Şeran, yemek öncesi konuklara mönüde yer alan reçeteler hakkında detaylı bilgi verdi.

Hem ara sıcaklar hem mezeler hem de ana yemekler, tüm misafirlerden tam not aldı. Tamamen doğal ve mevsimsel lezzetlerden oluşan mönü, konuklardan büyük beğeni topladı. Tüm duyulara hitap eden By Marcel’in açılışında lezzetleri deneyimleyen konuklar, arka fonda çalan Türk Sanat Müziği ve Yunan ezgileriyle unutulmaz bir nostaljik gece yaşadılar. Paçanga böreği, Arnavut ciğeri, topik, muhammara, lakerda, uskumru çirozu, beyin söğüş gibi farklı damak tatlarına hitap eden mezeler lezzetleriyle ön plana çıktı.

Mekânın beyaz ham görünümlü duvarlarına asılmış olan fotoğraflar ise, geçmişe unutulmaz bir yolculuk yaşattı. Ahşap işçiliğinin yarattığı recycled hissi, mekânın samimi atmosferini destekliyordu.

Davete katılan isimler arasında Dida Kaymaz, Ayşe Burcu Kaya, Jale Balcı, Etel Baler, Mihriban Seyhan, Fulya Gündoğdu, Tuğçe Postoğlu, Füsun-Sinan Kuran ve Begüm Gazioğlu-Ömer Ballı çifti dikkat çekti.

Yeniköy’ün huzurlu ruhunu yansıtan mekân, geleneksel meyhane kültürünü yaşatarak kısa sürede müdavimlerini oluşturacak gibi görünüyor.

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