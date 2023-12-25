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Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Yeniköy’ün en konsept mekânı By Marcel, cemiyet ve medya dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. İlk konuklarını özel bir davetle ağırlayan mekânın açılışında konuklar, mönüde yer alan birbirinden lezzetli tatların keyfini çıkardı.

Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Kuşaktan kuşağa aktarılan meyhane sanatının tüm inceliklerini yansıtan mekânın konsept mimarı şef Mert Şeran, yemek öncesi konuklara mönüde yer alan reçeteler hakkında detaylı bilgi verdi.

Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Hem ara sıcaklar hem mezeler hem de ana yemekler, tüm misafirlerden tam not aldı. Tamamen doğal ve mevsimsel lezzetlerden oluşan mönü, konuklardan büyük beğeni topladı. Tüm duyulara hitap eden By Marcel’in açılışında lezzetleri deneyimleyen konuklar, arka fonda çalan Türk Sanat Müziği ve Yunan ezgileriyle unutulmaz bir nostaljik gece yaşadılar. Paçanga böreği, Arnavut ciğeri, topik, muhammara, lakerda, uskumru çirozu, beyin söğüş gibi farklı damak tatlarına hitap eden mezeler lezzetleriyle ön plana çıktı.

Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Mekânın beyaz ham görünümlü duvarlarına asılmış olan fotoğraflar ise, geçmişe unutulmaz bir yolculuk yaşattı. Ahşap işçiliğinin yarattığı recycled hissi, mekânın samimi atmosferini destekliyordu.

Davete katılan isimler arasında Dida Kaymaz, Ayşe Burcu Kaya, Jale Balcı, Etel Baler, Mihriban Seyhan, Fulya Gündoğdu, Tuğçe Postoğlu, Füsun-Sinan Kuran ve Begüm Gazioğlu-Ömer Ballı çifti dikkat çekti.

Geleneksel lezzetlerle modern bir mekân

Yeniköy’ün huzurlu ruhunu yansıtan mekân, geleneksel meyhane kültürünü yaşatarak kısa sürede müdavimlerini oluşturacak gibi görünüyor.

 

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