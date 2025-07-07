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Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda... İşte detaylar...

Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Başrollerinde Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer’in yer aldığı komedi türündeki Gelenek Görenek filminin vizyon tarihi belli oldu.

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Başlık parası yüzünden evlenemeyen bir çiftin kavuşma hikayesini eğlenceli bir dil ile anlatan film,

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

18 Temmuz’da sinemaseverler ile buluşacak.

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Yapımcılığını Juli Yapım’ın üstlendiği Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da sinemaseverler ile buluşuyor.

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda


Başrollerini Bülent Emrah Parlak, Didem Balçın, Bahar Şahin ve Mekin Sezer paylaştığı filmin kadrosunda; Selahattin Taşdöğen, Gürsu Gür, Aslı Samat, Han Ergin, Gizem Aydın, Hande Dilan Yalçın, Nilüfer Kılıçarslan, Berat Hekim ve Birhan Tut yer alıyor.

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Mardin Midyat’ta çekilen film, birbirini çok seven; ancak gelenek ve görenekler nedeni ile kavuşamayan Zarife (BaharŞahin) ve Metin’in (Mekin Sezer) düzene başkaldırma hikayesini trajikomik ve eğlenceli bir dil ile beyaz perdeye aktarıyor.

 Gelenek Görenek filmi 18 Temmuz’da vizyonda

Senaryosunu Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda ise Hasan Doğan oturuyor.

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