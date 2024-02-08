 Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Snob Magazin'in haberine göre; Kaan Taşanaer ile Seray Dura, Nişantaşı'nda görüntülendi.

Oyuncu, "Konuşamıyorum. Dişçiden çıktım. Bugün affedin" dedi.

Çift geçtiğimiz sene sokak ortasında kavga etmişti.

İkilinin o anları gündem olmuştu.

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