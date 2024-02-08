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Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor. İşte detaylar...

Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Snob Magazin'in haberine göre; Kaan Taşanaer ile Seray Dura, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Oyuncu, "Konuşamıyorum. Dişçiden çıktım. Bugün affedin" dedi.

 Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

Çift geçtiğimiz sene sokak ortasında kavga etmişti.

 Geçtiğimiz yıl sokak ortasında kavga eden Kaan Taşanaer ile Seray Dura'nın aşkı devam ediyor

İkilinin o anları gündem olmuştu.

 

 

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