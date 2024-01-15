 Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı

Uzun yıllardır aşk yaşayan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

Çift geçtiğimiz hafta kızları Azra'yı kucağına almıştı.



İkili, kızlarının fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

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