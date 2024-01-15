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Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı

Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı

Uzun yıllardır aşk yaşayan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında dünyaevine girmişti.

 Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı

Çift geçtiğimiz hafta kızları Azra'yı kucağına almıştı.

Geçtiğimiz hafta çocuklarını kucağına alan Hande Ünal ile İsmail Ege Şaşmaz, kızlarının fotoğrafını paylaştı
İkili, kızlarının fotoğrafını Instagram'dan yayınladı.

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