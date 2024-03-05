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Geçtiğimiz aylarda trafikte saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Geçtiğimiz aylarda trafikte saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda trafikte saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

Oktay Derelioğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda trafikte saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
Geçtiğimiz aylarda trafikte yanında eşi Başak Derelioğlu varken saldırıya uğrayan ve omzundan sakatlanan eski milli futbolcu, "Şu an iyiyim. Herkesin trafik konusuna dikkat etmesi gerekiyor. Şoför koltuğuna kim oturursa otursun değişik bir hal alıyor. Yurt dışında herkes birbirine saygılı... Türkiye'de trafikte kimse kimseyle tartışmasın. Biraz sevgi ve saygı... Şoför koltuğuna oturunca karakterinizi değiştirmeyin. Hukuki süreç devam ediyor. Hakim karşısında, 'Ben küfür etmişim ve ben sıkıştırmışım' dediler. İftira da var. Eşimde yanımdaydı. Saldırıya uğradım ve iftira attılar. Özür dilemek erdemdir. Türk adaleti en iyi kararı verecektir" dedi. Sağlığından bahseden Derelioğlu, "Doktorum başarılı ameliyat yaptı. Sonrasında fizik tedavi devam etti. Şu an büyük ölçüde iyiyim" diye konuştu.

 Geçtiğimiz aylarda trafikte saldırıya uğrayan ve hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu sağlık durumu hakkında açıklama yaptı

MADDİ TAZMİNAT DAVASI DA AÇTIM
Teknik direktörlük için görüşmeleri olduğunu belirten Derelioğlu, "Sağlık sorunu olunca gelen teklifleri değerlendiremedim. Ya yurt içi ya da dışında teklifler var. Bu olay olmasa şu an çalışıyordum. Onunla ilgili maddi tazminat davası da açtım" ifadelerini kullandı.

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