 Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

İki yıl önce evlendiği Ada Sanlıman ile boşanan fotoğrafçı Mehmet Turgut, Lidya Özdemiroğlu ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, Turgut'un arkasına saklanarak kendisini kamufle etti.

Mehmet Turgut, Özdemiroğlu'na dönerek, "Lidya, neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok" dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turgut, "Lidya benim arkadaşım. Ben de Bali'den yeni geldim. Lidya bir kitap yazıyor. Onun fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok" diye konuştu.

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