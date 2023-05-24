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Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

Beş yıldır birlikte olduğu Ada Sanlıman ile iki yıl önce evlenip geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut, bakın hangi ünlü isimle görüntülendi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

 

İki yıl önce evlendiği Ada Sanlıman ile boşanan fotoğrafçı Mehmet Turgut, Lidya Özdemiroğlu ile Etiler Akmerkez'de görüntülendi.

 Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

Flaşların patlamasıyla bir anda panik yapan Özdemiroğlu, Turgut'un arkasına saklanarak kendisini kamufle etti.

Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

Mehmet Turgut, Özdemiroğlu'na dönerek, "Lidya, neden kaçıyorsun? Saklanmana gerek yok" dedi.

Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Turgut, "Lidya benim arkadaşım. Ben de Bali'den yeni geldim. Lidya bir kitap yazıyor. Onun fotoğraf çekimi için bir araya geldik. Aramızda aşk falan yok" diye konuştu.

Geçtiğimiz ay boşanan Mehmet Turgut bakın hangi ünlü isimle görüntülendi

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