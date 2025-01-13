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Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Beyaz Butik ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü gelinlik tasarımındaki öncü yaklaşımını ve geçmişin kültürel zenginliklerini günümüze modernize ederek bir araya getirdikleri “Yadigâr” koleksiyonuyla taçlanan eşsiz bir davete imza attı.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Beyaz Butik kurucusu ve tasarımcısı Hacer Pala ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Çiğdem Yıldız ev sahipliğinde düzenlenen bu özel davet ilk önce sanat yönetmeni Aslı Bora küratörlüğünde “Yadigâr Gelinlikler” sergisi ile başladı.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Sabancı Olgunlaşma Müze Arşivi’nden 31 adet parça, hikayeleri ile sergilendi. Daha sonra davetliler; Beyaz Butik’in geçmişi günümüze taşıdığı, el işçiliğinin Beyaz Butik tasarımlarında modernize edilerek hayat bulduğu büyüleyici bir defileye tanıklık etti. Defilede yer alan her bir tasarım izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Bu anlamlı güne ev sahipliği yapan Beyaz Butik kurucusu Hacer Pala defile sonrası , koleksiyonun ilham kaynağını ve anlamını şu şekilde ifade etti: “Gelinlik, kadının hayalleriyle, umuduyla ve kültürüyle dokunan bir kıyafettir. Biz, ‘Yadigar’ koleksiyonuyla geleneksel motiflerimizin evrensel bir dil oluşturduğunu göstermek istedik. Hayat Ağacı, Koç Başı, Pıtrak ve Eli Belinde gibi motifler, sadece geçmişimizi değil, geleceğe dair umutlarımızı da taşıyor. Onur Sevinç yönetimindeki tasarım ekibimizle birlikte değerlerimizin ve duygularımızın iç içe geçtiği bu sergi ve koleksiyonla hayatımızın özel anlarına özgün bir anlam katmayı hedefliyoruz.” dedi.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasına sahip Four Seasons Hotels’de gerçekleşen davet; iş hayatı, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Davetliler etkinlik boyunca etkileyici anlara tanıklık ederken, koleksiyon büyük bir beğeniyle karşılandı.

Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Davete katılan isimler arasında ; Kültür Bakanımızın eşi Pervin Ersoy, İstanbul Valimizin eşi Gülden Gül Hanımefendi, Reyhan Kalyoncu , Ayşe Cevahir, Belma Sekmen, Siren Ertan , Didem Balçın , Elif Eren , Gülseren Eren , Beyhan Bağış, Begüm Özer , Zeynephan Gemicioğlu, Gül Erçetingöz, Arzu Kunt, Zeynep Toker , Eda Güzelcik , Müge Tezman Sırmabıyık  ,Jale Balcı , Ayten Aslan Danışman , Sinem Sak, Pelin Kaya , Tuba Develi, Mergim Ağel, Didem Bağrıaçık, Şeyda Tosyalı Toprak, Burcu Şendir, Seval Bahçıvan, Tuğçe Peksayar, Elif Girgin, Renee Saban, Serap Sarı, Burcu Mazıcıoğlu, Onur Pala, Filiz Yılmaz , Nilgün Esinli, Melda Aksu, Melis Özer gibi isimler yer aldı.Geçmişten geleceğe ‘Yadigar’ bir yolculuk

Beyaz Butik ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nün iş birliğiyle hayata geçirilen bu özel koleksiyon hem sanatsal hem de kültürel anlamda önemli bir adım oldu.

 

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