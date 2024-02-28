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Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı. İşte detaylar...

Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

Nuri Sesigüzel'in oğlu Mehmet Sesigüzel baba yadigarı eşyaları müzeye bağışladı.

 Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

Babasının vasiyetini de yerine getiren Sesigüzel birçok ünlü sanatçı ve siyasetçiye ait değerli eşyaların koleksiyonunu yapan ve bir müze açmak için çalışan ünlü sanatçı Fatih Muhürdar'a müzede kullanması amacıyla Nuri Sesigüzel'e ait bazı eşyaları bağışladı.

Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

'Babam yaşarken Fatih Mühürdar'i çok severdi, onun müze yapacağını biliyordu, bana yazarken bazı eşyaları Fatih'e ver müzeye koyacak demişti' dedi.

 Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

MAKSİM AYAKKABI VE ELBİSESİ

Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'in maksim gazinosunda sahne aldığı dönemden kalan ayakkabıları ve kostümü ile bazı değerli eşyalarını da Fatih Mühürdar'a teslim eden Mehmet Sesigüzel 'Müzede yer alacağı için bu eşyaları bağışladık, zaten babam da ver demişti' dedi.

 Geçen yıl hayatını kaybeden Nuri Sesigüzel'in özel eşyaları müzeye bağışlandı

ALTIN PLAKLARI ZAYİ ETTİLER

Babasının ofisinin bulunduğu Nişantaşı'ndaki apartmanda bir odayı Babasının odası olarak koruduklarını söyleyen Mehmet Sesigüzel, 'Birgün hırsızlar içeri girmiş, altın plaklari gözlerine kestirmişler, çerçevesini kırıp altın olmadığını altın suyuna batırıldığını anlayınca çıkıp gitmişler' dedi.

DEMİREL'İN ŞAPKASI TANSU ÇİLLER'İN BAŞÖRTÜSÜ VAR

Ünlü sanatçılar dışında bir çok siyasetçiye ait hatıralara da sahip olduğunu söyleyen Fatih Mühürdar, 'Bende yok yok, Barış Manço, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Cemal Gürsel, ne ararsanız birçok siyasi ve sanatçının eserlerini değerli eşyalarını biriktiriyorum, onları yapmayı planladığım müzede halka sunacağım, ben emanetçiyim, kültür bakanlığı ile konuşup yapmaya çalışacağım "dedi...

 

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