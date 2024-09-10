Gazeteci Özlem Uçar ve Macide Ağırbaş'tan yeni program

"Kadim Sırlar" programı negatif düşüncelerden arınmak, yaşamın sırrını çözmek, ruhu iyilik ve güzellikle beslemek, zihni arındırmak vb konulara yepyeni bir kapı açıyor.

Özlem Uçar, "Kendimizi keşfettiğimiz, materyalizmden uzaklaşıp maneviyata daha çok odaklanacağımız farklı bir programla sevenlerimizle beraberiz" derken Macide Zühre Ağırbaş ise, "Bu program bireylerin içsel dünyalarını keşfetmelerine ve manevi gelişimlerine katkıda bulunan bir yolculuk. Manevi dünyaya yolculuk yapmayı düşünenlere rehberlik edecek bazı ipuçlarını ele alacağız" dedi.

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